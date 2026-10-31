Ghazipur News: आंकड़ों पर आधारित गणित के सवालों ने उलझाया

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दो पालियों में हुई परीक्षा में कुल 16704 परीक्षार्थियों में 6721 अनुपस्थित रहे। इसमें पहली में 3510 एवं दूसरी में 3211 ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों में किसी के चेहरे पर खुशी नजर आईं तो कोई मायूस बाहर निकला। पूछे गए सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने पेपर को संतुलित बताया। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न न ज्यादा कठिन थे और न ही बहुत आसान। कुल मिलाकर तैयारी के हिसाब से पेपर ठीक रहा।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समूह ग की विभिन्न सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए यह परीक्षा 25, 30 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को आयोजित की गई है। तीनों दिन दो पालियों में 19 केंद्रों पर कराई जा रही इस परीक्षा में प्रत्येक पाली में 8352 एवं दोनों पाली मिलाकर 16704 सहित तीन दिनों में कुल 50112 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। शुक्रवार को दूसरे दिन हुई परीक्षा के लिए अभ्यर्थी समय से पहले ही अपने केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। निर्धारित समय होने पर सघन जांच के बाद उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया।नोडल-अपर जिलाधिकारी (वि.-रा.) वेद सिंह चौहान ने बताया कि पहली पाली में 19 केंद्रों पर कुल 8352 में 4842 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 3510 ने परीक्षा से दूरी बनाए रखी। इसी तरह दूसरी पाली में 8352 में 61.55 यानी 5141 उपस्थित और 3211 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने आदर्श बाजार स्थित एक केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। यह परीक्षा एक नवंबर को भी दो पालियों में आयोजित की जाएगी। नकल रोकने और पारदर्शिता के लिए सभी केंद्रों पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। अधिकांश अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्नपत्र आसान से मध्यम स्तर का रहा। कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें हल करने में समय लगा।