Ghazipur News: फंदे से लटकी मिली विवाहिता पति पर जान से मारने का आरोप

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थानाध्यक्ष राजू दिवाकर ने बताया कि जमानिया कोतवाली के हरपुर उर्फ नसरतपुर निवासी शिवजनम राम ने तहरीर दी कि बेटी करिश्मा (27) की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व रेवतीपुर निवासी राकेश कुमार के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि राकेश कुमार का संबंध गांव की एक महिला साथ था, जो भी कमाता था और घर का सामान, सब उसी को देता रहता था। इसी बात को बेटी करिश्मा को बार-बार टोकती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। नौ सितंबर की शाम करीब 5.30 बजे बेटी करिश्मा को फंदा लगाकर जान से मार दिया। इधर, घटना के बाद पहुंचे मायके पक्ष के लोग करिश्मा का शव देखकर रोने-बिलखने लगे। गांव के लोग परिजनों को सांत्वना देने में जुटे हुए थे। थानाध्यक्ष राजू दिवाकर ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर पति राकेश कुमार और उसकी बहन मंजू देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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रेवतीपुर। थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव के एक बस्ती में बुधवार की देर रात कमरे की छत में लगे पंखे की कुंडी से गमछे के सहारे एक विवाहिता लटकती मिली। मृतका के पिता ने पति सहित दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।