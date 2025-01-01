फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   It took three hours to remove three nets from the Magai River.

Ghazipur News: मगई नदी से तीन जाल हटाने में लगे तीन घंटे

Fri, 09 Oct 2026 12:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
It took three hours to remove three nets from the Magai River.
सोनवानी गांव में मंगई नदी से जाल हटवाती राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीमें। संवाद
दुबिहा। मुहम्मदाबाद तहसील प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को सोनवानी के पास मगई नदी से तीन जाल को हटवाया गया। जाल काफी मजबूत होने के कारण उसको हटाने में तीन घंटे का समय लग गया। जाल हटने के बाद क्षेत्रीय किसानों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन

मुहम्मदाबाद नायब तहसीलदार नीतीश कुमार शाही ने बताया कि करीमुद्दीनपुर थाने की पुलिस के सहयोग से मगई नदी से जाल हटाया गया। मुहम्मदाबाद तहसील प्रशासन और बलिया जनपद के नरही थाना पुलिस को संयुक्त रूप से जाल हटवाने की कार्रवाई करनी थी। नरही थाने से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट गई। इसके बाद करीमुद्दीनपुर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने जाल हटाने की कार्रवाई पूरी की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed