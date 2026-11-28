गाजीपुर: घरौनी में नाम दर्ज कराने के लिए मांगी पांच हजार की रिश्वत, लेखपाल गिरफ्तार
गाजीपुर के जखनियां तहसील में घरौनी में नाम दर्ज कराने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में लेखपाल मनोज कुमार पांडेय को एंटी करप्शन वाराणसी मंडल की टीम ने गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से तहसील के गेट नंबर एक के सामने रकम लेते समय टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
विस्तार
आबादी की जमीन की घरौनी में नाम दर्ज कराने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन वाराणसी मंडल की टीम ने शनिवार को लेखपाल मनोज कुमार पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। जखनियां तहसील परिसर के गेट नंबर एक के सामने शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते समय टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।
23 नवंबर को की थी शिकायत
एंटी करप्शन टीम के प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बघांव गांव के देईपुर निवासी विनय यादव ने 23 नवंबर को कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी माता सुदेसरी देवी के नाम आबादी की जमीन की घरौनी में दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में क्षेत्रीय लेखपाल मनोज कुमार पांडेय पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं।
शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। शनिवार को लेखपाल ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम देने के लिए जखनियां तहसील बुलाया था।
रकम लेते ही टीम ने दबोचा
शिकायतकर्ता ने तहसील परिसर के गेट नंबर एक के सामने जैसे ही लेखपाल को पांच हजार रुपये दिए, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम ने उसके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी लेखपाल मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि उसे संबंधित क्षेत्र में काम करते हुए अभी तीन महीने हुए हैं। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में काफी देर तक हलचल बनी रही। भुड़कुड़ा कोतवाल दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।