आबादी की जमीन की घरौनी में नाम दर्ज कराने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन वाराणसी मंडल की टीम ने शनिवार को लेखपाल मनोज कुमार पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। जखनियां तहसील परिसर के गेट नंबर एक के सामने शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते समय टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।

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23 नवंबर को की थी शिकायत

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बघांव गांव के देईपुर निवासी विनय यादव ने 23 नवंबर को कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी माता सुदेसरी देवी के नाम आबादी की जमीन की घरौनी में दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में क्षेत्रीय लेखपाल मनोज कुमार पांडेय पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं।