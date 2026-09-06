Ghazipur News: सड़क से हटवाया कूड़ा, चूने का कराया छिड़काव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:51 PM IST
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भड़सर। क्षेत्र के मेहरअलीपुर उर्फ भंवरी गांव में सड़क किनारे लंबे समय से डंप कूड़े को शनिवार की शाम को नगर पंचायत जंगीपुर की टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ते पर जमा कूड़ा हटया गया। इसके बाद संबंधित स्थान पर चूने का छिड़काव भी कराया गया।
मुख्य राजस्व अधिकारी के साथ जंगीपुर की अधिशासी अधिकारी सोनल जैन और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची। कूड़ा हटने से रास्ता साफ हो गया और ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिली।
ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से कूड़ा जमा होने के कारण दुर्गंध और गंदगी की समस्या बनी हुई थी, इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी।
मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि नगर पंचायत की टीम ने कूड़ा हटवाकर रास्ता साफ करा दिया है। साथ ही वहां चूने का छिड़काव भी कराया गया है।
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बता दें कि अमर उजाला ने पांच सितंबर के अंक में इससे संबंधित खबर मुख्य मार्ग पर चार साल से कूड़े का ढेर, मृत पशु फेंके जाने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन शीर्षक प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया था।
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मुख्य राजस्व अधिकारी के साथ जंगीपुर की अधिशासी अधिकारी सोनल जैन और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची। कूड़ा हटने से रास्ता साफ हो गया और ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिली।
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ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से कूड़ा जमा होने के कारण दुर्गंध और गंदगी की समस्या बनी हुई थी, इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी।
मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि नगर पंचायत की टीम ने कूड़ा हटवाकर रास्ता साफ करा दिया है। साथ ही वहां चूने का छिड़काव भी कराया गया है।
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बता दें कि अमर उजाला ने पांच सितंबर के अंक में इससे संबंधित खबर मुख्य मार्ग पर चार साल से कूड़े का ढेर, मृत पशु फेंके जाने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन शीर्षक प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया था।