Ghazipur News: 2024 के रिकॉर्ड से महज 100 सेमी दूर गंगा, पांच तहसीलों के 25 गांवों में बाढ़
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:08 AM IST
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गाजीपुर। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव से जिले में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। बृहस्पतिवार शाम पांच बजे गंगा का जलस्तर 63.570 मीटर पहुंच गया। यह वर्ष 2023 के 61.700 मीटर के उच्च बाढ़ जलस्तर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब गंगा वर्ष 2024 के 63.670 मीटर के रिकॉर्ड से महज 100 सेंटीमीटर दूर है। आपदा विभाग के अनुसार सदर, मुहम्मदाबाद, सेवराई, सैदपुर और जमानिया तहसील के कुल 25 गांव बाढ़ प्रभावित हुए हैं। पांच संपर्क मार्गों पर पानी पसरा है और 294.371 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है।
गंगा सुबह आठ बजे 63.480 मीटर, 11 बजे 63.510 मीटर और शाम पांच बजे 63.570 मीटर पर पहुंची। जलस्तर प्रति घंटे एक सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ता रहा। रेवतीपुर क्षेत्र के नगदीलपुर, हसनपुरा और वीरऊपुर की गलियों में पानी का फैलाव लगातार बढ़ रहा है।
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गंगा सुबह आठ बजे 63.480 मीटर, 11 बजे 63.510 मीटर और शाम पांच बजे 63.570 मीटर पर पहुंची। जलस्तर प्रति घंटे एक सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ता रहा। रेवतीपुर क्षेत्र के नगदीलपुर, हसनपुरा और वीरऊपुर की गलियों में पानी का फैलाव लगातार बढ़ रहा है।
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