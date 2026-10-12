Ghazipur News: मछली की दुकानें रहीं बंद, चिकन-मटन की दुकानों पर सन्नाटा

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शारदीय नवरात्र में लोग शुद्धता व पवित्रता पर ध्यान देते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही मछली विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा। इसके कारण महुआबाग व सिंचाई विभाग चौराहा पर सजने वाली मछली मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। इसी तरह विशेश्वरगंज, लंका, सैनिक चौराहा आदि जगहों पर चिकन व मीट की दुकानें खुली रहीं। लेकिन, ग्राहक नदारद रहे। दुकानदार दुकानें खोलकर ग्राहकों का इंतजार करते दिखे। नगर पालिका ईओ डीके राय ने बताया कि पंडालों व मंदिरों के आसपास स्थित मांस तथा मछली के दुकानों को शारदीय नवरात्र भर बंद करने का निर्देश जल्द ही जारी किया जाएगा। शारदीय नवरात्र में लोग शुद्धता व पवित्रता पर ध्यान देते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही मछली विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा। इसके कारण महुआबाग व सिंचाई विभाग चौराहा पर सजने वाली मछली मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। इसी तरह विशेश्वरगंज, लंका, सैनिक चौराहा आदि जगहों पर चिकन व मीट की दुकानें खुली रहीं। लेकिन, ग्राहक नदारद रहे। दुकानदार दुकानें खोलकर ग्राहकों का इंतजार करते दिखे। नगर पालिका ईओ डीके राय ने बताया कि पंडालों व मंदिरों के आसपास स्थित मांस तथा मछली के दुकानों को शारदीय नवरात्र भर बंद करने का निर्देश जल्द ही जारी किया जाएगा।

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गाजीपुर। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ चिकन- मटन और मछली की दुकान बंद रखने के दिशा- निर्देश का असर रविवार को साफ दिखाई पड़ा। नगर क्षेत्र की मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। जबकि चिकन और मटन की खुली एक-दो दुकानों पर बाहर से कपड़ा टांगा गया था। वहीं, इन दुकानों पर खरीदार भी नजर नहीं आए। मीट व चिकन की दुकानों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा।