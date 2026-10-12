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Ghazipur News: खेत जा रहे किसान को वाहन ने मारी टक्कर, मौत

Mon, 12 Oct 2026 01:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:55 AM IST
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Farmer heading to fields struck by vehicle, dies.
वाहन के धक्के से मृतक मकसूद की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन
रेवतीपुर। थाना क्षेत्र के नवली के जलालपुर डेरा के पास रविवार की सुबह 8.30 बजे वाहन की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई। वह खेत में फसल पर दवा का छिड़काव करके डेरे पर आ गए थे। इसके बाद फिर ताड़ीघाट-बारा मार्ग पार कर खेत के तरफ जा रहे थे। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया।
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थानाध्यक्ष धर्मदास सिद्धार्थ ने बताया कि नवली गांव निवासी सुवैब ने बताया कि चाचा मकसूद (51) सुबह घर से खाना खाकर जलालपुर डेरा के पास स्थित खेत में लगे फसल पर दवा का छिड़काव करने गए थे। सुबह करीब 8 बजे तक उन्होंने खेत में दवा का छिड़काव किया। इसके बाद वह डेरे पर पानी पीने चले गए थे। पानी पीकर जब वह वापस खेत की ओर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल चाचा को भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्नी मुसरतजहां का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतक के एक बेटा आसिफ और दो बेटियां आशिया और जैनल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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