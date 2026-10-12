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कुशल राजनीतिज्ञ थे जयप्रकाश नारायण : गोपाल

Mon, 12 Oct 2026 01:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:55 AM IST
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Jayaprakash Narayan was an astute politician: Gopal
गाजीपुर। सपा की ओर से पार्टी कार्यालय समता भवन पर रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही कुशल राजनीतिज्ञ थे।
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वह जंग-ए-आजादी के महान सेनानी, समाज सुधारक एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही देश में खुशहाली लाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण भारत माता के सच्चे सपूत थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुमूल्य योगदान दिया और आजादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा में भी अतुलनीय भूमिका निभाई। आज देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के नौजवानों की आवाज वर्तमान सरकार अनसुनी कर रही है। उसकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है।
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राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा ने कहा कि उनका त्याग और समर्पण हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि 1970 में तानाशाह इंदिरा सरकार के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था।
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इंदिरा सरकार को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। वह महान समाज सेवक थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना गया। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी तेज थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था।

बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने-कोने में आग बनकर जल उठी थी। इस मौके पर पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, रामधारी यादव, सदानंद यादव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, रामजन्म चौहान आदि मौजूद रहे।
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