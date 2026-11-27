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मोर्चा की यूपी कोर कमेटी के सदस्य एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, आल इंडिया किसान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव दास शास्त्री, किसान सभा के जिला सचिव योगेंद्र यादव, कृषि भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा के रामाश्रय यादव, मनोज कुशवाहा आदि ने भी विचार रखे।

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गाजीपुर। दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बृहस्पतिवार को मार्च किया। किसान नेताओं ने सरजू पांडेय पार्क से मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इससे पहले पार्क में सभा में उत्तर प्रदेश किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए लिखित वादों से पीछे हट गई है।