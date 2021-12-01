Ghazipur News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही दिखने लगीं डॉल्फिन

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इन दिनों औड़िहार गांव स्थित वराह रूप गंगा घाट पर कम बहाव वाले पानी में डॉल्फिन के झुंड विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही डॉल्फिन पानी की सतह पर आकर छलांग लगाती हैं, घाट पर मौजूद लोगों में उन्हें देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। गंगा किनारे रहने वाले वार्ड-15 के सभासद कुलदीप निषाद ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद डॉल्फिन की गतिविधियां घाटों के आसपास अधिक दिखाई दे रही हैं। कई स्थानों पर एक साथ कई डॉल्फिन पानी में गोते लगाती नजर आती हैं।

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गाजीपुर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही सैदपुर क्षेत्र में गंगा में डॉल्फिन यानी स्थानीय भाषा में ‘सूंईस’ की चहलकदमी बढ़ गई है। करीब दो सप्ताह से सैदपुर से खरौना गांव तक गंगा नदी के किनारे अलग-अलग स्थानों पर डॉल्फिन के दर्जनों झुंड दिखाई दे रहे हैं। इनके पानी में गोते लगाने और मछलियों का शिकार करने का नजारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।