Ghazipur News: डीएम ने दिया आदेश वापस लेने का मौखिक आश्वासन, अधिवक्ता लिखित पर अड़े
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:52 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:52 PM IST
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गाजीपुर। अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का धरना और कार्य बहिष्कार 15वें दिन भी जारी रहा। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने मौखिक रूप से बैनामा की दरों में विसंगति और खतौनी में अंश निर्धारण संबंधी दिए आदेश को वापस लेने का आश्वासन दिया।
लेकिन अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ रहे।
दरअसल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय की मौजूदगी में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से उनके कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की।
इस दौरान डीएम ने इस आदेश को वापस लेने का आश्वासन दिया। धरनारत अधिवक्ता व दस्तावेज लेखकों ने कहा कि जिलाधिकारी जब तक लिखित रूप से आदेश वापस नहीं ले लेते तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
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इससे पहले बुधवार को छावनी लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय से मुलाकात कर उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया था।
बता दें कि डीएम के आदेश के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का जिले की सातों तहसीलों में कार्य बहिष्कार जारी है। इस अवसर पर सत्येंद्र पांडेय, संजय कुमार तिवारी, रविंद्र सिंह, अधिवक्ता आनंद कुमार पांडेय, ललन सिंह आदि मौजूद रहे।
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लेकिन अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ रहे।
दरअसल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय की मौजूदगी में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से उनके कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की।
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इस दौरान डीएम ने इस आदेश को वापस लेने का आश्वासन दिया। धरनारत अधिवक्ता व दस्तावेज लेखकों ने कहा कि जिलाधिकारी जब तक लिखित रूप से आदेश वापस नहीं ले लेते तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
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इससे पहले बुधवार को छावनी लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय से मुलाकात कर उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया था।
बता दें कि डीएम के आदेश के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का जिले की सातों तहसीलों में कार्य बहिष्कार जारी है। इस अवसर पर सत्येंद्र पांडेय, संजय कुमार तिवारी, रविंद्र सिंह, अधिवक्ता आनंद कुमार पांडेय, ललन सिंह आदि मौजूद रहे।