फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Decision to scrap the new property tax not implemented; councilors begin an indefinite sit-in protest.

Ghazipur News: नए गृहकर को समाप्त करने का निर्णय नहीं हुआ लागू, सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Fri, 09 Oct 2026 12:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Decision to scrap the new property tax not implemented; councilors begin an indefinite sit-in protest.
जमानिया नगर पालिका परिषद के ​बरामदे में धरना देते सभासदगण। संवाद
जमानिया। नगर पालिका बोर्ड के गृहकर समाप्त करने के फैसले के बावजूद वसूली किए जाने के विरोध में सभासदों ने बृहस्पतिवार को नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता, प्रशासन के रवैये को तानाशाहीपूर्ण और वादाखिलाफी बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन

धरनारत सभासदों का कहना है कि नवीन गृहकर वसूली के संबंध में सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले का विधिवत निस्तारण होने तक किसी तरह की वसूली न की जाए। सभासदों के अनुसार अपर जिलाधिकारी गाजीपुर की ओर से भी वसूली पर रोक के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा 11 सितंबर को हुई नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में नवीन गृहकर को फिलहाल समाप्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था।
विज्ञापन

सभासदों का आरोप है कि इसके बावजूद उच्चाधिकारियों के निर्देश और बोर्ड के सर्वसम्मत निर्णय को दरकिनार कर नगरवासियों पर गृहकर जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने नवीन गृहकर की वसूली पर तत्काल रोक लगाने, अब तक हुई वसूली और आदेशों की अवहेलना की निष्पक्ष जांच कराने तथा बोर्ड के प्रस्ताव का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की। सभासदों ने चेतावनी दी कि उनकी छह सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में प्रमोद यादव, साहू चौधरी, रजनीकांत उपाध्याय, शिवबचन यादव, राकेश प्रजापति, राहुल वर्मा, मोहन गुप्ता, विकास जायसवाल और मनीष सिंह यादव समेत कई सभासद मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
नए गृहकर का बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया गया है। शासन से जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कार्य किया जाएगा।-जयप्रकाश गुप्ता, नपा अध्यक्ष, जमानियां।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed