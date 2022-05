{"_id":"6278970e4f811705b610dd14","slug":"death-due-to-drowning-in-ganga-family-stunned-by-death-of-two-brothers-in-ghazipu","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गंगा में डूबने से गई जान: गाजीपुर में ममेरे भाइयों की मौत से दहला परिवार, शादी वाले घर में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 09 May 2022 09:52 AM IST