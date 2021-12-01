Ghazipur News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:15 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:15 AM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
रोजगार मेला : सैदपुर के मोती लाल महाविद्यालय में वृहद रोजगार मेला सुबह 10 बजे।
श्रीराम कथा : नौली गांव के श्री रुद्राम्बिका धाम शिव काली मंदिर पर श्रीराम कथा सुबह 11 बजे।
भागवत कथा : मरदह गांव में भागवत कथा का आयोजन शाम 5 बजे।
रावण वध : दुबिहा के संत खडेश्वरी बाबा रामलीला मंच पर रावण वध और रामराज्याभिषेक की लीला का मंचन शाम 6 बजे।
रासलीला : सोनहरिया वन में रास लीला का मंचन शाम 6 बजे।
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रोजगार मेला : सैदपुर के मोती लाल महाविद्यालय में वृहद रोजगार मेला सुबह 10 बजे।
श्रीराम कथा : नौली गांव के श्री रुद्राम्बिका धाम शिव काली मंदिर पर श्रीराम कथा सुबह 11 बजे।
भागवत कथा : मरदह गांव में भागवत कथा का आयोजन शाम 5 बजे।
रावण वध : दुबिहा के संत खडेश्वरी बाबा रामलीला मंच पर रावण वध और रामराज्याभिषेक की लीला का मंचन शाम 6 बजे।
रासलीला : सोनहरिया वन में रास लीला का मंचन शाम 6 बजे।