Ghazipur News: सिटी न्यूज

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रोजगार मेला : सैदपुर के मोती लाल महाविद्यालय में वृहद रोजगार मेला सुबह 10 बजे।

श्रीराम कथा : नौली गांव के श्री रुद्राम्बिका धाम शिव काली मंदिर पर श्रीराम कथा सुबह 11 बजे।

भागवत कथा : मरदह गांव में भागवत कथा का आयोजन शाम 5 बजे।

रावण वध : दुबिहा के संत खडेश्वरी बाबा रामलीला मंच पर रावण वध और रामराज्याभिषेक की लीला का मंचन शाम 6 बजे।

रासलीला : सोनहरिया वन में रास लीला का मंचन शाम 6 बजे।

जिले में आज के कार्यक्रम :