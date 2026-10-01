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Ghazipur News: धीमी गति व मानक के अनुरूप कार्य नहीं मिलने पर सीडीओ ने जताई नाराजगी

Thu, 01 Oct 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 AM IST
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CDO expressed displeasure over slow pace and work not being done as per standard
मनिहारी में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करते
मनिहारी। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन भवनों में चल रहे कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और फिनिशिंग का जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कुछ स्थानों पर मानक के अनुरूप कार्य नहीं मिलने पर अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदारों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने प्रोजेक्ट मैनेजर मानवेंद्र सिंह से निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति के बारे में जानकारी ली।
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उन्होंने मौके पर चल रहे कार्यों को देखा और निर्धारित समय के अनुसार काम पूरा करने को कहा। निर्माण की गति काफी धीमी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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अधिकारियों ने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता भी परखी। ईंट को मौके पर तोड़कर उसकी मजबूती की जांच की गई। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि निर्माण में मानकों के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर मानक के अनुरूप फिनिशिंग नहीं पाए जाने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। सीडीओ ने संबंधित जिम्मेदारों को कमियों को दूर कर कार्य को बेहतर ढंग से पूरा कराने को कहा। भवन तैयार होने के बाद छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परिसर की व्यवस्था और निर्माण स्थल की स्थिति की भी जानकारी ली। इस दौरान असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार सिंह, डीसी हरीशंकर मौर्य, धनंजय आदि मौजूद रहे।
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