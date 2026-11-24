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थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव के सामने सर्विस लेन पर खड़ी कार में रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे आग लगी थी। राहगीर आशुतोष जायसवाल ने बताया कि वह उधर से गुजर रहे थे, तभी कार में आग लगी दिखाई दी। कई लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते नजर आए। उन्होंने बताया कि आग की लपटें कार के इंजन की बजाय अंदर की सीटों की तरफ से उठ रही थीं। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर की देर रात करीब 11 बजे इसी स्थान पर अपाचे बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। हादसे में चंदवक के माहपुर निवासी 20 वर्षीय सूरज गुप्ता पुत्र भरत गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका उपचार आजमगढ़ के लालगंज में चल रहा है। कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि कार में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है, फिर भी पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। संवाद

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गाजीपुर। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन की सर्विस लेन पर दुर्घटनाग्रस्त होकर खड़ी कार रविवार की रात आग की लपटों में घिर गई। कार का अंदरूनी हिस्सा जलकर राख हो गया और शीशे पिघल गए।