Ghazipur News: महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी

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करंडा। रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के बुढौली गांव में महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बृहस्पतिवार की शाम पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर माझा थानाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुढौली गांव निवासी गुड़िया देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 28 अक्तूबर को वह अपने घर पर थीं। इसी दौरान रामपुकार कश्यप, मिथिलेश कश्यप और प्रिंस कश्यप पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के बाद जाते समय आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। रामपुर मांझा थानाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच की जा रही है।