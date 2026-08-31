Ghazipur News: आठ फीट लंबा अजगर लेकर पहुंचा थाने

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खिचडू निषाद ने बताया कि शनिवार शाम वह अन्य मछुआरों के साथ गंगा में मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए थे। कुछ देर बाद जाल खींचने पर उसमें अजगर फंसा दिखाई दिया। करीब आठ फीट लंबे अजगर को सुरक्षित रखने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। खिचडू के अनुसार, सूचना देने के बाद भी काफी देर तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अजगर को खुले में छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं था। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम थाने पहुंची और अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। टीम ने उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की बात कही। मछली के जाल में अजगर के फंसने और ग्रामीणों के उसे लेकर थाने पहुंचने की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।