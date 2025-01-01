Ghazipur News: अधिवक्ताओं ने किया एसडीएम की कार्यप्रणाली काे विरोध
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:06 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:06 AM IST
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जमानिया। उपजिलाधिकारी निधि की मनमानी पूर्ण एवं अविधिक कार्यप्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया और पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। यह जानकारी स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जय प्रकाश ने दी। वहीं, उपजिलाधिकारी निधि ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष जय प्रकाश ने बताया कि बार सभागार में 11 बजे एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में बार के सदस्य बृजेश कुशवाहा एडवोकेट द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर विचार-विमर्श किया गया।
अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से उपजिलाधिकारी की मनमानी व अविधिक कार्रवाई की घोर निंदा की गई। इसके साथ ही यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि एसडीएम के इस कृत्य के विरोध में बार एसोसिएशन जमानियां द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सभी अधिवक्ता पूरे दिवस न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे।
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इस संबंध में सूचना न्यायालय उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी प्रेषित कर दी गई है। संवाद
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बार एसोसिएशन अध्यक्ष जय प्रकाश ने बताया कि बार सभागार में 11 बजे एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में बार के सदस्य बृजेश कुशवाहा एडवोकेट द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर विचार-विमर्श किया गया।
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अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से उपजिलाधिकारी की मनमानी व अविधिक कार्रवाई की घोर निंदा की गई। इसके साथ ही यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि एसडीएम के इस कृत्य के विरोध में बार एसोसिएशन जमानियां द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सभी अधिवक्ता पूरे दिवस न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे।
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इस संबंध में सूचना न्यायालय उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी प्रेषित कर दी गई है। संवाद