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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   150 police personnel to handle security in Andhau; 2.5 km radius declared a no-fly zone.

Ghazipur News: अंधऊ में 150 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, ढाई किमी का दायरा नो फ्लाइंग जोन

Tue, 13 Oct 2026 12:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:18 AM IST
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150 police personnel to handle security in Andhau; 2.5 km radius declared a no-fly zone.
अंधऊ हवाई पट्टी का स्थानीय अधिकारियों से जानकारी लेती वायुसेना की टीम। संवाद - फोटो : सांकेतिक
गाजीपुर। वाराणसी में होने वाले एयरशो में शामिल होने वाले चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर 17 अक्तूबर को अंधऊ हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। इनके 27 अक्तूबर तक यहां रहने के मद्देनजर हवाई पट्टी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। अंधऊ के ढाई किलोमीटर तक के इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में पतंग और ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों के साथ उपनिरीक्षक और निरीक्षकों की भी तैनाती की जाएगी।
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सोमवार को वायुसेना के अधिकारियों और जिला व पुलिस प्रशासन की टीम के बीच तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। वायुसेना के अधिकारियों ने अंधऊ हवाई पट्टी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर अधिकारियों से बातचीत की।
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एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 15 से 27 अक्तूबर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पुलिस टीम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। नो फ्लाइंग जोन के आसपास रहने वाले लोगों को निर्धारित प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में पतंग और ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।

अंधऊ हवाई पट्टी का स्थानीय अधिकारियों से जानकारी लेती वायुसेना की टीम। संवाद

अंधऊ हवाई पट्टी का स्थानीय अधिकारियों से जानकारी लेती वायुसेना की टीम। संवाद- फोटो : सांकेतिक

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