Ghazipur News: मजदूर की मौत हुई तो पानी लगे धान के खेत से चारपाई पर शव ले जाने का वीडियो वायरल

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थानाध्यक्ष पवन उपाध्याय ने बताया कि मीरा देवी ने तहरीर देकर बताया कि पति राजू चौहान बुधवार सुबह अपने साथी महावीर चौहान के साथ मजदूरी करने के लिए गए थे। शाम को महावीर ने परिजनों को सूचना दी कि राजू की तबीयत खराब है। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तबतक राजू की मौत हो चुकी थी। परिजन शव लेकर घर आ आए। इधर, मजदूर का शव एक चारपाई पर रखकर पानी से भरे धान के खेत के बीच से ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम मृतक घर पहुंची तो रास्ते को करीब सात से आठ फीट तक बरसात का पानी बहने के काट दिया गया था। ऐसे में वाहन मृतक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। वहीं, शव को गांव से हाईवे पर लाना था। ऐसे में खाट पर रखकर शव लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।मृतक के घर तक आने- जाने के लिए आरसीसी सड़क बनी हुई है। ऐसे में शव को धान के खेत से होकर ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट नहीं है।- फरीदा परवीन, प्रशासक कबीरपुर गांव