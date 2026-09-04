Ghazipur News: मजदूर की मौत हुई तो पानी लगे धान के खेत से चारपाई पर शव ले जाने का वीडियो वायरल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:03 AM IST
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दुबिहा (गाजीपुर)। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव निवासी राजू चौहान (45) की बुधवार की देर शाम मौत हो गई। वह साथी के साथ मजदूरी करने के लिए लठ्ठूडीह बाजार गए थे। साथी की सूचना पर जबतक परिवार के लोग मौके पर पहुंचते मजदूर की मौत हो चुकी थी। इधर, बरसात के कारण गांव में जलभराव होने से पानी लगे धान की खेत से चारपाई पर मजदूर का शव ले जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।
थानाध्यक्ष पवन उपाध्याय ने बताया कि मीरा देवी ने तहरीर देकर बताया कि पति राजू चौहान बुधवार सुबह अपने साथी महावीर चौहान के साथ मजदूरी करने के लिए गए थे। शाम को महावीर ने परिजनों को सूचना दी कि राजू की तबीयत खराब है। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तबतक राजू की मौत हो चुकी थी। परिजन शव लेकर घर आ आए। इधर, मजदूर का शव एक चारपाई पर रखकर पानी से भरे धान के खेत के बीच से ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम मृतक घर पहुंची तो रास्ते को करीब सात से आठ फीट तक बरसात का पानी बहने के काट दिया गया था। ऐसे में वाहन मृतक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। वहीं, शव को गांव से हाईवे पर लाना था। ऐसे में खाट पर रखकर शव लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
मृतक के घर तक आने- जाने के लिए आरसीसी सड़क बनी हुई है। ऐसे में शव को धान के खेत से होकर ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट नहीं है।- फरीदा परवीन, प्रशासक कबीरपुर गांव
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थानाध्यक्ष पवन उपाध्याय ने बताया कि मीरा देवी ने तहरीर देकर बताया कि पति राजू चौहान बुधवार सुबह अपने साथी महावीर चौहान के साथ मजदूरी करने के लिए गए थे। शाम को महावीर ने परिजनों को सूचना दी कि राजू की तबीयत खराब है। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तबतक राजू की मौत हो चुकी थी। परिजन शव लेकर घर आ आए। इधर, मजदूर का शव एक चारपाई पर रखकर पानी से भरे धान के खेत के बीच से ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम मृतक घर पहुंची तो रास्ते को करीब सात से आठ फीट तक बरसात का पानी बहने के काट दिया गया था। ऐसे में वाहन मृतक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। वहीं, शव को गांव से हाईवे पर लाना था। ऐसे में खाट पर रखकर शव लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
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मृतक के घर तक आने- जाने के लिए आरसीसी सड़क बनी हुई है। ऐसे में शव को धान के खेत से होकर ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट नहीं है।- फरीदा परवीन, प्रशासक कबीरपुर गांव
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