Ghazipur News: विधिक सहायता, सेवा शिविर का आयोजन आज मौके पर किया जाएगा समस्याओं का निस्तारण

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शिविर के माध्यम से आमजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनके निस्तारण का प्रयास करेंगे।शिविर के नोडल अधिकारी एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को जनहितकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना है। इसके लिए अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को योजनाओं, पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। साथ ही विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा।शिविर में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय कैंप भी लगाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे, जो लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर परामर्श देंगे। इससे शिविर में पहुंचने वाले लोगों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परामर्श की सुविधा भी मिल सकेगी।शिविर में विद्युत, पुलिस, श्रम, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, नगर पालिका, दिव्यांग सशक्तिकरण और परिवहन विभाग के स्टॉल प्रस्तावित हैं। इन विभागों के माध्यम से आमजन को संबंधित सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। लोग अपनी समस्याएं भी संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।नोडल अधिकारी शक्ति सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बलराम प्रसाद ने शिविर की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय परिसर में आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक नवंबर को आयोजित होने वाले इस शिविर में आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही परिसर में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।