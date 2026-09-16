Ghazipur News: 400 शिक्षकों को दिया गया नई मूल्यांकन प्रणालियों का प्रशिक्षण

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प्रशिक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निपुण भारत मिशन के तहत अब पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर उसके स्थान पर समग्र प्रगति पत्र यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर आंकना नहीं है, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी विविध प्रतिभाओं और कौशलों को पहचानकर उन्हें निखारने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराना है। विज्ञापन

प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रेम कुमार सिंह, मनोज कुमार पाण्डेय, मनोज कुमार तिवारी, संतोष कुमार, रीता, ऋतु मिश्र, प्रियंका यादव, प्रवीण राय और नवनीत राय आदि उपस्थित रहे। संवाद प्रशिक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निपुण भारत मिशन के तहत अब पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर उसके स्थान पर समग्र प्रगति पत्र यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर आंकना नहीं है, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी विविध प्रतिभाओं और कौशलों को पहचानकर उन्हें निखारने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराना है।प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रेम कुमार सिंह, मनोज कुमार पाण्डेय, मनोज कुमार तिवारी, संतोष कुमार, रीता, ऋतु मिश्र, प्रियंका यादव, प्रवीण राय और नवनीत राय आदि उपस्थित रहे। संवाद

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जमानिया। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता और एनसीईआरटी आधारित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र में समापन हुआ। इस विशेष शिविर में 400 परिषदीय शिक्षकों ने आधुनिक शिक्षण विधियों और नई मूल्यांकन प्रणालियों का सघन प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते 18 अगस्त से बीआरसी परिसर में निरंतर संचालित किया जा रहा था।