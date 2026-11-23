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गाजीपुर। जिले के 62 न्यू पीएचसी पर रविवार को जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित 2400 लोगों का निशुल्क जांच कर दवाएं दी गईं। भांवरकोल में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर पर डॉक्टर चंदन वर्मा ने सर्दी, खांसी, मधुमेह के 32 मरीजों की जांच कर दवा दी। वहीं, स्वास्थ्य केंद्र सुखदेहरा केंद्र पर बुखार, सर्दी और खांसी के 27 मरीजों ने उपचार किया गया। गहमर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर 31 मरीजों की निशुल्क जांच की गई। पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अंकित सिंह ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जरूरी सलाह दी। नंदगंज में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 53 मरीजों का परीक्षण किया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. पंकज ने 53 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उचित परामर्श एवं दवाएं दीं। डॉ. पंकज ने बताया कि इस समय ज्यादातर लोग एलर्जी, डायरिया, वायरल बुखार और सर्दी जुकाम से पीड़ित आ रहे हैं। सीएमओ डॉ. एसके पांडेय ने बताया कि जन आरोग्य मेले का सफल संचालन किया गया है। उपचार को पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई।