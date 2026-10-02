Ghazipur News: लंपी से बचाव के लिए 18 हजार गोवंश का हुआ टीकाकरण

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डिप्टी सीवीओ सर्वेश कुमार ने बताया कि शेष आठ हजार पशुओं के टीकाकरण के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। अगले 10 दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि लंपी संक्रामक वायरल बीमारी है। इसमें पशुओं के शरीर पर गांठें पड़ने, तेज बुखार और दूध उत्पादन में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

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जमानिया। पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने सघन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें गांवों में शिविर लगाने के साथ घर-घर पहुंचकर गोवंश का टीकाकरण कर रही हैं। क्षेत्र में करीब 26 हजार गोवंश में से अब तक 18 हजार पशुओं को टीका लगाया जा चुका है।