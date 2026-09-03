Ghazipur News: अगस्त में डेंगू के 12 मरीज मिले, सभी गैर राज्यों से आए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:12 AM IST
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गाजीपुर। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इस साल एक जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के 14 मरीज मिले हैं। इनमें जुलाई में दो और अगस्त में 12 मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मरीज गैर राज्यों से डेंगू से संक्रमित होकर गाजीपुर पहुंचे हैं।
इनमें महाराष्ट्र के छह, गुजरात के तीन, दिल्ली के दो और राजस्थान का एक मरीज शामिल है। 14 में से 13 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक का उपचार लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जेएन सिंह ने बताया कि अभी मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में कोई मरीज भर्ती नहीं है। डेंगू संक्रमण को सीमित करने के लिए सभी पॉजिटिव मरीजों के क्षेत्रों में केस आधारित निरोधात्मक कार्रवाई कराई जा रही है।
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इनमें महाराष्ट्र के छह, गुजरात के तीन, दिल्ली के दो और राजस्थान का एक मरीज शामिल है। 14 में से 13 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक का उपचार लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जेएन सिंह ने बताया कि अभी मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में कोई मरीज भर्ती नहीं है। डेंगू संक्रमण को सीमित करने के लिए सभी पॉजिटिव मरीजों के क्षेत्रों में केस आधारित निरोधात्मक कार्रवाई कराई जा रही है।
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