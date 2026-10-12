फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   108 girls took part in the procession carrying Kalash before the Satchandi Mahayagna.

Ghazipur News: सतचंडी महायज्ञ से पहले कलश लेकर यात्रा में शामिल हुईं 108 कन्याएं

Mon, 12 Oct 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
108 girls took part in the procession carrying Kalash before the Satchandi Mahayagna.
बवाड़ा गांव से निकलती कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु। संवाद - फोटो : Archive
सुहवल। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बवाड़ा के सुरसरी गंगाघाट से रविवार को कलश यात्रा के साथ नौ दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा सुरसरी गंगा घाट से विभिन्न गांवों से होते हुए पुन: यज्ञ स्थल पहुंचकर समाप्त हो गई, जहां कलश को स्थापित किए गए। इस दौरान डीजे पर बजते गानों व धुन पर लोग नाच रहे थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह ने बताया कि, बवाड़ा गांव के सुरसरी गंगा घाट से 108 कन्याओं ने सिर पर गंगा जल से कलश लेकर यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा सुरसरी गंगा घाट से शुरू होकर बवाडा, भीखीचौरा, सुजानपुर होते हुए दोबारा यज्ञ स्थल पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस यात्रा में पारंपरिक व पीले वस्त्र धारण किए श्रद्धालु के शेरावाली की जय के जयकारा से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। महायज्ञ 11 अक्तूबर से 19 तक चलेगा। 20 अक्तूबर को पूर्णाहुति के बाद भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। महायज्ञ के लिए अयोध्या के रामघाट से पहुंचे शिवदास महाराज पं. प्रदीप पांडेय, बहानंद मिश्र और अशोक कुमार पांडेय के सहयोग से पूजा-पाठ और यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। इस मौके पर उमेश सिंह, सुशील सिंह, ओमप्रकाश यादव, शिवम खरवार, विनय सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed