एसएन आगरा में अनोखी सर्जरी: पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा, लौट आई महिला की पहले जैसी मुस्कान

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ईएनटी रोग विभाग के डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि हाथरस निवासी 55 साल की महिला दाहिने गाल में घाव दिखाने 18 अगस्त को आई थी। पूछताछ में पता चला कि वह लंबे समय से तंबाकू खाती थी। संक्रमण होंठों तक पहुंच गया। बायप्सी में कैंसर की पुष्टि होने पर विशेषज्ञों की टीम बनाकर ऑपरेशन किया गया।इसमें पैर की हड्डी निकालकर नया जबड़ा तैयार किया गया। इससे चेहरा विकृत होने से बच गया। भोजन चबाने में दांत भी आपस में नहीं टकराएंगे। आईसीयू में डॉ. अपूर्व मित्तल की निगरानी में इलाज चला। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि निजी अस्पताल में ऑपरेशन का खर्च 8 लाख रुपये से अधिक आता। यहां निशुल्क सुविधा मिली है। टीम में डॉ. लाहरी कृष्णलता, डॉ. प्रणय सिंह, डॉ. अभिषेक सोम चक्रवर्ती, डॉ. योगिता, डॉ. अंकिता जैसवाल, डॉ. गौरव चंदेल का भी योगदान रहा।