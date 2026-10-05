Firozabad News: तेली गली में युवतियों ने डंडों से तोड़े छह सीसीटीवी कैमरे

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थाना क्षेत्र की तेली गली निवासी नीतू शर्मा तेली गली में राजेंद्र एकेडमी के नाम से स्कूल संचालित करती हैं। वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हैं। गत 3 अक्तूबर की रात दो युवतियों ने डंडों से स्कूल के बाहर निगरानी के लिए लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं दोनों युवतियों ने खुद का चेहरा कपड़े से बांध रखा था। जिन्होंने स्कूल के अलावा अमर बर्तन, सिलाई सेंटर के बाहर लगे हुए कैमरों को भी डंडा मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। युवतियों का डंडा लेकर जाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता ने खतरे की आशंका जताते हुए थाना पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने सोमवार को इस मामले की जांच की है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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शिकोहाबाद। घरों के बाहर निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को दो युवतियों ने डंडों से तोड़ दिया। उन्होंने एक नहीं, बल्कि बर्तन भंडार, स्कूल, सिलाई सेंटर के बाहर कुल छह कैमरों को तोड़ दिया। इस घटना की शिकायत पीड़िता स्कूल संचालिका ने थाना पुलिस को दी है।