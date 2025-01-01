फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Traders' associations took to the streets in support of the Chief Election Commissioner.

Firozabad News: मुख्य चुनाव आयुक्त के समर्थन में सड़कों पर उतरे व्यापारी संगठन

Tue, 06 Oct 2026 12:16 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 06 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Traders' associations took to the streets in support of the Chief Election Commissioner.
 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में व्यापारियों ने ​निकाला मार्च - फोटो : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में व्यापारियों ने ​निकाला मार्च
सिरसागंज (फिरोजाबाद) । दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग के बीच सिरसागंज में व्यापारियों और आम लोगों ने जागरूकता रैली निकालकर उनके एसआईआर (मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान का समर्थन किया है। सोमवार को माथुर वैश्य शाखा सभा, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश और सराफा साहूकारी एसोसिएशन के पदाधिकारी मेन रोड स्थित दाऊजी मंदिर पर एकत्र हुए और हाथों में पोस्टर लेकर पैदल मार्च करते हुए थाने पहुंचे। एसडीएम की अनुपस्थिति में संगठनों ने थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। समर्थन पत्र में एसआईआर अभियान को देशहित और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया गया। व्यापारी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध व इस्तीफे की मांग को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसका विरोध किया और ऐसा करने वालों के सामाजिक बहिष्कार की मांग की। माथुर वैश्य शाखा सभा के सचिव अजय कुमार गुप्ता ''बब्बू'' ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और हारी हुई पार्टियां हमेशा आयोग पर आरोप लगाती हैं। व्यापारी नेता सुरेंद्र गुप्ता ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे विरोध की निंदा करते हुए विरोधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed