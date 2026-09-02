यूपी: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू से संक्रमित, लखनऊ आवास में हुए आइसोलेट; तबीयत में सुधार
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Wed, 02 Sep 2026 08:20 PM IST
सार
स्वाइन फ्लू की चपेट में आने के बाद पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने खुद को लखनऊ स्थित सरकारी आवास में आइसोलेट कर लिया है। उनकी देखरेख के लिए छोटे बेटे लखनऊ पहुंच चुके हैं।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्होंने खुद को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आइसोलेट कर लिया है। उनके छोटे बेटे सुमित प्रताप सिंह देखरेख के लिए तुरंत लखनऊ पहुंच गए। बेटे सुमित प्रताप ने जानकारी दी कि डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है।
मंत्री के अस्वस्थ होने और स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की खबर मिलते ही उनके गृह क्षेत्र सिरसागंज और जिलेभर में खलबली मच गई। सिरसागंज स्थित उनके निजी आवास पर परिवार के सदस्यों से मिलने और मंत्री का कुशलक्षेम जानने के लिए भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय शुभचिंतकों का तांता लगा रहा।
लखनऊ में पिता की देखरेख कर रहे उनके छोटे बेटे सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में दवाइयां दी जा रही हैं और उनकी स्थिति अब पहले से काफी बेहतर व स्थिर है। संक्रमण से बचाव और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है।
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मंत्री के अस्वस्थ होने और स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की खबर मिलते ही उनके गृह क्षेत्र सिरसागंज और जिलेभर में खलबली मच गई। सिरसागंज स्थित उनके निजी आवास पर परिवार के सदस्यों से मिलने और मंत्री का कुशलक्षेम जानने के लिए भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय शुभचिंतकों का तांता लगा रहा।
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लखनऊ में पिता की देखरेख कर रहे उनके छोटे बेटे सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में दवाइयां दी जा रही हैं और उनकी स्थिति अब पहले से काफी बेहतर व स्थिर है। संक्रमण से बचाव और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है।
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