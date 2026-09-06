फिरोजाबाद: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, घायल दोनों युवकों ने इलाज के दाैरान तोड़ा दम

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जानकारी के अनुसार हरेन्द्र (22) पुत्र रामगोपाल निवासी चमनपुरा, थाना फरिहा और अचल कुमार पुत्र राजू निवासी मरसल गंज, थाना नारखी बाइक से फरिहा से कोटला की ओर जा रहे थे। इस दौरान एसएन कोल्ड स्टोरेज के पास सामने से फिरोजाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने दोनों घायलों को आगरा रेफर कर दिया। आगरा में इलाज के दाैरान अचल की माै हो गई। वहीं, गंभीर हालत होने पर हरेंद्र को दिल्ली रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दाैरान हरेंद्र की शनिवार रात को माैत हो गई।