फतेहपुर सीकरी के भ्रष्ट पुलिसकर्मी!: भाजपा विधायक ने पुलिस आयुक्त को दी लिस्ट, 6 नामों में चार दरोगा भी शामिल

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उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। जनता को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। इससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।



पत्र में थाना किरावली के एसएसआई मनोज दीक्षित, हेड मोहर्रिर संदीप कुमार और चौकी प्रभारी रुनकता आशीष त्यागी, एसआई तरुण चौधरी, मिढ़ाकुर चौकी के दरोगा अमित कुमार, अछनेरा थाने के कारखास मुकेश यादव के नाम लिखे हैं। विज्ञापन



उनके खिलाफ साक्ष्य भी दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। जनता को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। इससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।पत्र में थाना किरावली के एसएसआई मनोज दीक्षित, हेड मोहर्रिर संदीप कुमार और चौकी प्रभारी रुनकता आशीष त्यागी, एसआई तरुण चौधरी, मिढ़ाकुर चौकी के दरोगा अमित कुमार, अछनेरा थाने के कारखास मुकेश यादव के नाम लिखे हैं।उनके खिलाफ साक्ष्य भी दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

आगरा के फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चाैधरी बाबूलाल ने विधानसभा क्षेत्र में चार थाने और चौकी पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की पत्र के माध्यम से पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। इसमें पुलिसकर्मियों पर मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जनता की शिकायतों पर पत्र लिखने की बात कही है।