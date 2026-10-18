फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Two arrested for committing theft at a mobile shop to fund their desire for expensive mobile phones

Firozabad News: महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए की मॉडल शॉप में चोरी, दो गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 18 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Two arrested for committing theft at a mobile shop to fund their desire for expensive mobile phones
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। क्षेत्र में दो मॉडल वाइन शॉप में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने बाल अपचारी एवं एक शातिर को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से कुल 1.46 लाख रुपये नकदी, तमंचा, चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शातिर को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जबकि बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा है।
विज्ञापन

नगर क्षेत्र में आवास-विकास कॉलोनी निवासी सुधीर कुमार की नौशहरा स्थित अंग्रेजी कंपोजिट मॉडल शॉप एवं गांव आरौंज निवासी विनय कुमार की एटा चौराहा स्थित मॉडल शॉप में लाखों की चोरी की घटना हुई थी। शुक्रवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देशी शराब के ठेके के पीछे भगवंतवाला बाग के पास से नारखी थाना क्षेत्र के गांव गौंछ निवासी इरफान एवं एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इरफान के कब्जे से 70 हजार रुपये, तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा बाल अपचारी के कब्जे से कुल 76 हजार रुपये, लोहे की छैनी तथा हथौड़ी बरामद की है। पुलिस ने शातिर इरफान को न्यायालय के आदेश पर जेल तथा बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा है।
विज्ञापन



आगरा और नोएडा में खर्च की चोरी की रकम
पकड़े गए दोनों चोर अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूछताछ में चोरों ने बताया कि महंगे मोबाइल और नए-नए कपड़े पहनने के वह शौकीन हैं। उन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद आगरा से नए कपड़े खरीदे थे। इसके बाद दोनों नोएडा चले गए। जहां से दोनों ने महंगे मोबाइल भी खरीदे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन




दोनों के खिलाफ शिकोहाबाद एवं नारखी थाने में कुल छह मुकदमे दर्ज हैं। वह अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी किया करते थे। दोनों ने आगरा और नोएडा में चोरी की रकम से कपड़ों की खरीददारी तथा शौक पूरे किए थे। कुल 1.46 लाख रुपये की नकदी बरामद कर ली गई है।

जयबिंद गुप्ता
सीओ, शिकोहाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed