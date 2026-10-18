Firozabad News: बहू से परेशान फौजी की मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी

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सिरसागंज। थाना अरांव क्षेत्र के ग्राम पैंगू निवासी अफरोज बेगम ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनका बेटा फौज में नौकरी करता है और उसकी पत्नी शमा परवीन का गांव के ही रिहान अली पुत्र शानू अली से प्रेमप्रसंग है। इस विरोध और पंचायत से इंकार करने पर 13 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे शमा परवीन, उसके भाई नफीस अली, रिहान अली, शानू अली और अख्तर अली ने घर आकर उनके साथ मारपीट की तथा दिव्यांग पति व बेटी को जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर शमा, नफीस, रिहान और अख्तर अली के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद