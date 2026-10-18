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Firozabad News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आज, गौरी शंकर इंटर कॉलेज में जुटेंगे परीक्षार्थी

Sun, 18 Oct 2026 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 18 Oct 2026 12:09 AM IST
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Atul Maheshwari Scholarship Examination today; candidates to gather at Gauri Shankar Inter College
फिरोजाबाद। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आज जिले में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कोटला रोड स्थित द्वारकापुरी के गौरी शंकर इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 10:30 बजे से केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं समय से पूरी हो सकें और परीक्षा शुरू होने पर किसी तरह की परेशानी न हो।
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अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी शैक्षिक क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है।
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गौरी शंकर इंटर कॉलेज के डायरेक्टर कृपा शंकर मिश्रा ने बताया कि परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र पर परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षार्थियों से अपील है कि वे समय से केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें।
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