Firozabad News: 42 साल पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, फसल जोतने पर भिड़े दोनों पक्ष

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घटना सुबह 10 बजे की है। मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव इंदुमई निवासी पवन कुमार अपनी पत्नी सर्वेश देवी के नाम दर्ज दो बीघा खेत पर धान की फसल की कटाई कराने गया था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के विकास और उसके परिजनों से विवाद हो गया। विकास पक्ष का आरोप है कि पवन पक्ष ने उनके हिस्से के खेत पर खड़ी सरसों की फसल को जोतकर नष्ट कर दिया था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें पवन कुमार के मुंह पर ईंट लगने से गंभीर चोट आई वहीं दूसरे पक्ष से विकास और उसकी पत्नी के भी सिर व शरीर पर चोटें आईं।मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा फायरिंग किए जाने और पवन को गोली लगने की अफवाह फैल गई। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। घायल पवन को परिजनों द्वारा सीएचसी जसराना और फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। जहां हुए मेडिकल में यह पुष्टि हुई कि पवन को कोई गोली नहीं लगी है। मुंह पर ईंट की चोट पाई गई है। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट पाई गई है।तहसील में छलांग और टॉवर पर चढ़ चुका है विकासयह पूरा विवाद मौजा नगला गोकुल की जमीन को लेकर पिछले 42 वर्षों (वर्ष 1984 से) से चला आ रहा है, जो वर्तमान में महताब पक्ष और विकास पक्ष के बीच जी का जंजाल बना हुआ है। इस विवाद में विकास पूर्व में 10 सितंबर को अपनी फरियाद लेकर जसराना कस्बे में एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया था, जिसे बमुश्किल पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा था। इसके बाद 7 अक्तूबर को विकास अपनी पत्नी शिवानी के साथ न्याय की गुहार लगाने जसराना तहसील पहुंचा था। वहां उसने तहसील परिसर में ही अपनी पत्नी को धरने पर बैठाया और खुद तहसील भवन की छत से नीचे अधिवक्ता की गाड़ी पर छलांग लगा दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।दोनों पक्षों के बीच जमीन का पुराना सिविल विवाद चल रहा है, जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा यथास्थिति (स्टे) का आदेश दिया गया है। मेडिकल जांच में पवन कुमार को गोली लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसे केवल मारपीट में चोटें आई हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।प्रेम प्रकाश पांडेय, सीओ जसराना