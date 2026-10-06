Firozabad News: घंटाघर का निर्माण नहीं होने पर व्यापारी करेंगे आंदोलन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महानगर अध्यक्ष अंबेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रांतीय मंत्री नरेश पंजाबी, व्यापारी सेना के जिलाध्यक्ष मेघ सिंह पहलवान और महामंत्री मोहित राठौर का स्वागत किया गया, जबकि श्यामवीर सिंह को व्यापारी सेना का महानगर अध्यक्ष बनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने साजिश के तहत घंटाघर को तुड़वाकर उस पर हाईकोर्ट से स्टे लगवा दिया है। व्यापार मंडल ने मांग की कि नगर निगम प्रशासन उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर स्टे हटवाए और वहां नया घंटाघर बनवाए, अन्यथा गोयल रेस्टोरेंट के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।इस दौरान अनिल शर्मा, सुबोध बघेल, विवेक कौशल, राकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, रामगोपाल बजाज हर्षवर्धन, मूलचंद राठौर और संचालनकर्ता विकास जैन सहित स्वतंत्र गुप्ता, सुशील जाट, अनिल गुप्ता, पारुल गुप्ता, सुभाष यादव, दिलीप दीक्षित, अजय प्रजापति, विकास लहरी, रेणु कुशवाहा, प्रीति गुप्ता, मुकेश राठौर, राधेश्याम नेताजी और राजेंद्र प्रसाद आदि व्यापारी मौजूद रहे। संवाद