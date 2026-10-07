Firozabad News: बिना अनुमति खनन करके जा रहे डंपर और ट्रैक्टर पकड़े

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सूचना मिलने पर टीम ने भूड़ा पुल और प्रतापपुर चौराहे के पास छापेमारी कर मोरंग से लदे दो डंपर और मिट्टी से लदा एक ट्रैक्टर पकड़ा। नायब तहसीलदार ने बताया कि मिट्टी ले जा रहे वाहनों के पास कोई अनुमति नहीं थी, जबकि एक मोरंग का डंपर ओवरलोड था। टीम ने दो डंपरों पर 64,900 और 59,200 रुपये (कुल 1,24,100 रुपये) का जुर्माना लगाया, जिसमें से एक चालक ने मौके पर ही चालान राशि जमा कर दी। मिट्टी से लदे वाहनों को पुलिस चौकी पर खड़ा करवाया गया है। जिला खनन अधिकारी मफतलाल ने बिना अनुमति खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। संवाद