फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Livestock fair held at Garhi Bhakti; 429 animals registered.

Firozabad News: गढ़ी भक्ति में लगा पशु मेला, 429 पशुओं का किया पंजीकरण

Wed, 07 Oct 2026 12:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Livestock fair held at Garhi Bhakti; 429 animals registered.
टूंडला। ग्राम प्रशासक मीरा देवी और प्रशासक प्रतिनिधि बनवारी लाल ने सुबह करीब 11 बजे गोपूजन के साथ मेले का शुभारंभ किया। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सत्येंद्र निगम ने पशुपालकों को टीकाकरण व पशुधन बीमा की जानकारी दी, जबकि पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अरविंद शर्मा ने बांझपन के निदान और देवीय आपदा में अनिवार्य पशु पंजीकरण के लाभ बताए। एडीओ कृषि विनोद कुमार ने किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी दी।
विज्ञापन


मेले में 264 बड़े और 165 छोटे पशुओं का पंजीकरण कर बीमार पशुओं के पालकों को दवाइयां वितरित की गईं। इस दौरान आकाश कुमार, मुकुल कुमार, छविराम, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रमोद बाबू, गौरव, विकास, पिंकी, शिवम, डॉ. रूपकिशोर, भानुप्रताप, अवनीश, किशन और संतोष यादव आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed