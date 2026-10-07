Firozabad News: खेत में बकरी जाने पर पिता-बेटियाें को पीटा
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:00 AM IST
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फरिहा। थाना क्षेत्र में खेत में बकरी जाने पर पिता-बेटियों के साथ गाली- गलौज कर मारपीट करने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खिड़की दरवाजा की पीड़िता सीमा ने आरोप लगाया वह चार अक्तूबर को करीब पांच बजे बकरी चरा रही थी। इसी दौरान बकरी रिंकू निवासी खिड़की दरवाजा के खेत में चली गई। वह गाली- गलौज कर मारपीट करने लगा। उसने भागकर अपने घर पहुंच पिता महेश को जानकारी दी। इसी दौरान उसके परिजन मोहित, जितेन्द्र आ गए और उसके, उसकी बहन मोहिनी के अलावा उसके पिता को जमीन पर डालकर मारपीट करना शुरु कर दिया। वहीं, जान से मारने की धमकी दी गई। संवाद
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खिड़की दरवाजा की पीड़िता सीमा ने आरोप लगाया वह चार अक्तूबर को करीब पांच बजे बकरी चरा रही थी। इसी दौरान बकरी रिंकू निवासी खिड़की दरवाजा के खेत में चली गई। वह गाली- गलौज कर मारपीट करने लगा। उसने भागकर अपने घर पहुंच पिता महेश को जानकारी दी। इसी दौरान उसके परिजन मोहित, जितेन्द्र आ गए और उसके, उसकी बहन मोहिनी के अलावा उसके पिता को जमीन पर डालकर मारपीट करना शुरु कर दिया। वहीं, जान से मारने की धमकी दी गई। संवाद
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