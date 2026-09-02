Firozabad News: कान्हा गोशाला में तीन गोवंश मरे, चार केयरटेकरों से मांगा गया जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
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एका। नगर पंचायत क्षेत्र स्थित कान्हा गोशाला में एक छोटा और दो बड़े समेत तीन गोवंश मृत मिलने और समय से अंतिम संस्कार व उच्चाधिकारियों को सूचना न देने का मामला सामने आने पर प्रशासन हरकत में आ गया है। गोसेवा से जुड़े लोगों द्वारा आयोग और उच्चाधिकारियों से शिकायत किए जाने के बाद पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शौर्य ने गोशाला का निरीक्षण किया। एक साथ तीन गोवंश की मौत और अधिकारियों को सूचना न देने के मामले में उन्होंने चार केयरटेकरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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