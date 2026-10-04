Firozabad News: थाने में खाई शादी की कसम, कोर्ट मैरिज के आवेदन के बाद मुकरा प्रेमी

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थाना रामगढ़ क्षेत्र के सैलई इलाके की युवती ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व बुआ के घर रूनकता (आगरा) जाने के दौरान उसकी मुलाकात बंटी से हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर मोबाइल नंबर ले लिया। 14 फरवरी 2026 को आर्य नगर में ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जा रही थी, तब बंटी बाइक लेकर रास्ते में नगला मिर्जा बड़ा के पास मिला। घुमाने के बहाने जरौली कलां स्थित एक रेस्तरां में ले गया और वहां कमरे में दुष्कर्म किया।आरोपी के टालमटोल करने पर जब शिकायत की तो 24 मार्च 2026 को थाना रामगढ़ में दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहां पुलिस और परिजनों के सामने आरोपी ने 40 दिन के भीतर शादी करने का लिखित समझौता किया। इसके बाद 8 अप्रैल 2026 को विवाह अधिकारी कार्यालय में मैरिज रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आवेदन भी दाखिल कर दिया गया। लेकिन जब विवाह की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का दिन आया तो आरोपी मुकर गया और तारीखों पर जाना बंद कर दिया। 17 जुलाई को कोर्ट से विवाह आवेदन की कार्रवाई निरस्त हो गई। इसके बाद हारकर थाना रामगढ़ में तहरीर दी। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।