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Firozabad News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, फोटो वायरल कर जान से मारने की धमकी

Sat, 03 Oct 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 03 Oct 2026 11:47 PM IST
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Rape under the pretext of marriage; threat to kill after making photos viral.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ क्षेत्र की मदीना कॉलोनी निवासी युवती के अनुसार, हाजीपुरा निवासी मोहम्मद आमिर के साथ उसका रिश्ता तय होने के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी द्वारा पहले से एक अन्य युवती से शादी करने की बात सामने आने पर जब पीड़िता ने रिश्ता तोड़ा, तो वह उस पर दोबारा शादी का अनुचित दबाव बनाने लगा। बात न मानने पर आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दीं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और तहरीर के आधार पर रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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