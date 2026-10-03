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Firozabad News: टोने-टोटके के शक में पड़ोसियों के बीच चाकूबाज़ी की नौबत, 4 महिलाएं गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 03 Oct 2026 11:45 PM IST
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Stabbing incident between neighbors over suspicion of black magic; 4 women arrested.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला भाऊ में टोने-टोटके के पुराने विवाद और आपसी रंजिश के चलते पड़ोसियों के बीच चले आ रहे विवाद ने उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए हाथ में चाकू तक लेकर आमने-सामने आ गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों की 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इनके अलावा दो अन्य मामलों में 4 महिलाओं को और गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया।
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इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नगला भाऊ निवासी दो पड़ोसी परिवारों के बीच काफी समय से खींचतान चल रही थी। एक पक्ष से रविता और संगीता हैं, जबकि दूसरे पक्ष से उनकी पड़ोसिन हीना और ऊषा हैं। दोनों पक्षों की महिलाएं एक-दूसरे पर टोना-टोटका करने का शक करती थीं। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में आए दिन कहासुनी होती थी, जो धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि महिलाएं चाकू तक लेकर घूमने लगीं और इलाके में दहशत व शांति भंग का माहौल पैदा हो गया। थाना पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा अन्य शांति भंग के मामलों में शामिल 4 अन्य अभियुक्त श्याम सिंह, रानी देवी, नीलम और संजीव को भी गिरफ्तार कर किया गया है। सभी 8 अभियुक्तों को शान्ति भंग में पाबंद करते हुए नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
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