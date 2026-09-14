Firozabad News: सुहाग नगर में थार और बाइक सवार दबंगों ने परिवार को पीटा
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:35 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के बिजली घर के पास सुहाग नगर में रविवार रात थार, बुलेट और स्पलेंडर बाइक सवार दबंगों ने एक परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। मोबाइल से वीडियो बनाने पर आरोपियों ने उनके फोन तोड़ दिए और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
बिजली घर के पास सुहाग नगर निवासी विशाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात वह अपनी मां अंजलि से मुंबई जाने के सिलसिले में बातचीत कर रहा था। इसी दौरान छोटेलाल यादव का पुत्र अपने अन्य साथियों के साथ थार कार, बुलेट और स्पलेंडर बाइक से वहां आ धमका। मां अंजलि और छोटे भाई (नक्स व राज) को गालियां देने लगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। परिजन ने घटना का वीडियो बनाया तो दबंगों ने उनके मोबाइल फोन तोड़ डाले। आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विशाल की तहरीर के आधार पर आरोपी छोटेलाल यादव के पुत्र और उसके बाइक/कार सवार साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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बिजली घर के पास सुहाग नगर निवासी विशाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात वह अपनी मां अंजलि से मुंबई जाने के सिलसिले में बातचीत कर रहा था। इसी दौरान छोटेलाल यादव का पुत्र अपने अन्य साथियों के साथ थार कार, बुलेट और स्पलेंडर बाइक से वहां आ धमका। मां अंजलि और छोटे भाई (नक्स व राज) को गालियां देने लगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। परिजन ने घटना का वीडियो बनाया तो दबंगों ने उनके मोबाइल फोन तोड़ डाले। आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विशाल की तहरीर के आधार पर आरोपी छोटेलाल यादव के पुत्र और उसके बाइक/कार सवार साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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