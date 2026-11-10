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Firozabad News: एका में पटाखा चलाते समय किशोर का हाथ झुलसा

Tue, 10 Nov 2026 08:17 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:17 PM IST
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Teen's hand gets burnt while bursting crackers in Eka
एका। थाना क्षेत्र के कस्बा एका के कुशवाह मोहल्ले में पटाखा चलाते समय 16 वर्षीय किशोर का हाथ बुरी तरह झुलस गया। उसकी एक उंगली भी कटकर अलग हो गई। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां से आगरा रेफर कर दिया गया है।
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कुशवाह मोहल्ला निवासी नेत्रपाल कुशवाह का 16 वर्षीय पुत्र दीपांशु मंगलवार शाम को घर के बाहर पटाखा चला रहा था। अचानक तेज विस्फोट के कारण दीपांशु संभल नहीं पाया। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह झुलस गया और हाथ की उंगलियां गंभीर रूप से क्षत-विक्षत हो गईं। एक उंगली अलग हो गई। पिता नेत्रपाल ने बताया कि बेटे को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर से आगरा रेफर किया गया है। संवाद
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