फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Teacher left after signing out before school hours; suspended following an inquiry

Firozabad News: स्कूल से पहले ही हस्ताक्षर कर चली गईं शिक्षिका, जांच के बाद निलंबित

Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Teacher left after signing out before school hours; suspended following an inquiry
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। प्राथमिक विद्यालय बसई मोहम्मदपुर में शिक्षिका अनीता जैन की कार्यशैली में लापरवाही का मामला सामने आया है। विद्यालय में उपस्थिति रजिस्टर पर पहले से हस्ताक्षर कर चले जाने के मामले में जांच के बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी शिक्षिका के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस पर विभागीय स्तर से जांच कराई गई थी। चेतावनी देते हुए वेतन भी रोका गया था।
विज्ञापन

स्कूलों में बेहतर व्यवस्था के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनवाई जा रही है, लेकिन कुछ शिक्षक लापरवाही बरत रहे हैं। बीएसए ने बताया कि शिक्षिका के विद्यालय में उपस्थित रहने को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जांच कराई गई तो उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर मिले। इसके बाद शिक्षिका की वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि के लिए जीपीएस टैग वाली फोटो भी मंगवाई गई थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर विभाग ने कार्रवाई की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed