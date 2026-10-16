फिरोजाबाद: टैंकर ने रोडवेज बस में पीछे से मारी टक्कर, हाईवे पर मची चीखपुकार; चार यात्री घायल

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घटना शुक्रवार शाम साढे़ तीन बजे करीब की है। हाईवे रीजेंसी के ठीक सामने इटावा से आगरा जा रही रोडवेज बस हाईवे स्थित पैदल पुल के नीचे यात्रियों को उतार रही थी तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने बस में टक्कर मार दी। हादसे में बस और टैंकर दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही बस बैठे चार यात्री घायल हो गए। यात्रियों की सूचना पर पुलिस पहुंचती उससे पूर्व ही टैंकर चालक व क्लीनर दोनों भाग गए।हादसे के बाद हाईवे पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाते हुए मार्ग को सुचारू कराया। तब करीब आधे घंटे बाद जाम खुलने पर राहगीरों को राहत मिल सकी। बस चालक राजेंद्र सिंह निवासी चांद मियां वाली गली थाना सिविल लाइन, इटावा व परिचालक आशुतोष ने यात्रियों को अन्य बस में बैठाकर रवाना किया। थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि रोडवेज बस में टक्कर मारने वाले टैंकर चालक की तलाश की जा रही है।